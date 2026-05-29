В Забайкалье многодетная мать пряталась от судебных приставов в шкафу

Судебные приставы нашли многодетную мать, которая задолжала детям больше полутора миллионов рублей. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП.

В Борзинском округе Забайкалья судебные приставы нашли многодетную мать, которая задолжала детям больше полутора миллионов рублей! Как сообщает ZabNews со ссылкой на краевое УФССП, женщина давно лишена родительских прав после гибели одного из детей, нигде не работает, пьет и постоянно прячется.

- Штрафы и даже изолятор временного содержания ее не исправляли. Когда суд назначил семь месяцев принудительных работ, она просто не поехала к месту отбывания, за что ее объявили в розыск и завели очередное уголовное дело за неуплату алиментов, - пишут журналисты.

Приставы вычислили, где она может скрываться, и нагрянули с проверкой. В доме была пьяная компания, которая пыталась убедить, что должницы нет. Но женщину нашли в шкафу. Она попыталась разжалобить, но за воспрепятствование законной деятельности на нее составили протоколы и отправили в изолятор.

