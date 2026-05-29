В Братске из-за пауэрбанка сгорел дом.

В ночь на 28 мая в Братске загорелся частный дом на улице Серебряной. Сообщение о пожаре поступило в 2:33. К моменту приезда первого подразделения горела комната на первом этаже и межэтажное перекрытие, дом был сильно задымлён.

Звено газодымозащитной службы эвакуировало из огня семью из трёх человек. Пожар тушили 18 спасателей и 6 единиц техники МЧС, пламя успело охватить 154 квадратных метра.

- Дознаватели установили причину: хозяева оставили пауэрбанк включённым в розетку на всю ночь, в устройстве произошёл критический перегрев, - прокомментировали в МЧС региона.

Не оставляйте без присмотра портативные зарядки и телефоны, не заряжайте их ночью. Если устройство зарядилось до 100%, сразу отключите его от сети, напоминают в МЧС России по Иркутской области.

