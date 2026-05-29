В Заксобрании Иркутской области обсудят безопасность пешеходных переходов возле школ

Председатель областного парламента Александр Ведерников побывал с рабочим визитом в поселке Молодежный. Фото: Законодательное Собрание Иркутской области.

В Законодательном Собрании состоится совещание, посвященное вопросам повышения безопасности передвижения детей и их родителей вблизи образовательных учреждений. Председатель областного парламента Александр Ведерников сообщил об этом во время рабочего визита в поселок Молодежный. Местные жители обратились с подобной просьбой в областной парламент в связи с происшествием: 15-летний подросток на квадроцикле сбил на пешеходном переходе 11-летнюю девочку, которая возвращалась из школы.

Временно замещающая должность министра транспорта и дорожного хозяйства Дарья Селех, также участвовавшая в поезде, рассказала: пешеходный переход у школы соответствует всем установленным стандартам безопасности. Есть соответствующая разметка, знаки, ограждение. В прошлом году из регионального и муниципальных бюджетов выделялось 245 млн рублей на обеспечение безопасности на школьных переходах. Пока лишь половина из них соответствуют всем требованиям.

Александр Ведерников подчеркнул, что вопросы безопасности школьных переходов находятся на особом контроле как губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, так и парламентариев. Депутаты регулярно оценивают состояние таких объектов в своих территориях.

- Летом с наступлением каникул подобные случаи учащаются, поэтому нам необходимо уделить особое внимание вопросу, - подчеркнул Александр Ведерников. - В связи с этим в июне мы проведем большое совещание по реализации проекта «Дом–школа–дом». Обязательно обсудим, какие мероприятия проводятся для снижения аварийности, перспективу увеличения финансирования на оборудование пешеходных переходов. Однако только этими мерами мы вопрос не решим: необходима профилактическая работа с детьми и в особенности – с их родителями. Они должны понимать, какую ответственность несут, передавая транспорт своим несовершеннолетним детям.