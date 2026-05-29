Ветеринары напомнили жителям Иркутской области об обязательной маркировке скота

Маркировать за свой счёт необходимо коров, лошадей, кур, пчёл и даже рыбу. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Администрация Иркутска сообщила, что маркировка и учёт сельскохозяйственных животных - не рекомендация, а обязанность. Требование распространяется на крупный и мелкий рогатый скот, лошадей, свиней, птицу, кроликов, пчёл, рыбу, а также верблюдов и ослов.

Владельцы должны промаркировать животных за свой счёт. Способ - бирки, чипы или другое выбирает сам хозяин. Порядок и сроки прописаны в постановлении правительства РФ № 550. За нарушение грозит административный штраф. Ветспециалист имеет право проверить наличие маркировки при вакцинации, диагностике или оформлении документов на перевозку.

- Обязательный учёт и регистрация животных носят исключительно социальный и защитный характер - для поддержания эпизоотического благополучия и прослеживания оборота продукции, пояснили специалисты.