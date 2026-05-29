Продолжается голосование за объекты благоустройства в Иркутске в 2027 году

Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска.

До 12 июня продолжается голосование за объекты благоустройства по федеральной программе “Формирование комфортной городской среды” нацпроекта “Инфраструктура для жизни”. И пока в Иркутске лидирует парк имени Парижской коммуны. Немного отстает “Парк времени”, который хотят обустроить в Ново-Ленино.

В целом же на сегодняшний день голоса распределились так. 15 672 голоса – парк имени Парижской коммуны;

14 655 голосов – «Парк времени» (прогулочная зона), мкр-н Ново-Ленино, территория у ЖК «Эволюция»;

9 243 голоса – сквер Дружбы («Шэньян»), мкр-н Солнечный, зелёный массив между улицами Ширямова, Байкальская, Дыбовского и Депутатская, за ВСК «Солнечный»;

5 126 голосов – сквер «Академический» между мкр-ном Юбилейным и ТЦ «БУМ»;

4 275 голосов – сквер им. Кирова;

2 667 голосов – экопарк «Якоби» (территория Ершовского леса вдоль ул. Якоби);

2 257 голосов – территория вдоль бульвара Гагарина (от дома № 40 до дома № 44);

2 188 голосов – набережная предместья Ушаковка: ЖК «Лотос», предместье Рабочее, участок берега реки Ушаковки около дома № 62/13 по ул. Баррикад;

1 311 голосов – сквер на пересечении улиц Степана Разина и Чкалова («Шайба»);

829 голосов – роща «Щаповская гора» (в районе улиц Щапова и Нестерова);

467 голосов – сквер на пересечении улиц Карла Маркса и Пролетарская;

256 голосов – территория у Спасского храма, ул. Сухэ-Батора, 2.

Участие в голосовании приняли 58 946 иркутян. Сделать свой выбор можно на сайте проекта, войдя через “Госуслуги”.