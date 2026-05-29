В Братске осудят мужчину, который на погрузчике насмерть сбил рабочего.

В Братске завершилось расследование уголовного дела против 38-летнего мужчины. Он обвиняется по статье о нарушении правил безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть человека.

По версии следствия, 29 декабря 2025 года на деревообрабатывающем предприятии мужчина, работавший укладчиком пиломатериалов, не имея прав на управление машиной, сел за руль фронтального погрузчика. Мужчина не убедился в безопасности движения, не подал звуковой сигнал и не позвал помощника для корректировки манёвра. В результате он сбил 60-летнего слесаря. Пострадавшего доставили в больницу, где он скончался в тот же день.

Как сообщили в прокуратуре Иркутской области, обвиняемый полностью признал свою вину. Уголовное дело направлено в Братский городской суд.

-Обвиняемый не имел права управлять погрузчиком, приступил к работе, не входившей в его обязанности, и не убедился в безопасности движения. В результате он совершил наезд на слесаря, который позднее умер, - сообщили в Следственном Комитете Иркутской области.