В Иркутске полиция и банк спасли пенсионерку от потери миллиона рублей.

В Иркутске сотрудники полиции совместно со службой безопасности банка спасли пенсионерку от мошенников.

68-летней жительнице Иркутска позвонил неизвестный и, представившись мастером по домофонам, попросил продиктовать код из смс. Рядом с пенсионеркой в тот момент была её сестра. Женщина назвала цифры.

Сразу после звонка подключились лжеспециалисты из Росфинмониторинга - они заявили о несанкционированном доступе к личному кабинету на портале госуслуг. Затем в разговор вступил псевдополицейский. Пенсионерку уговорили обналичить все накопления и отправить средства на «защищённую ячейку». Сотрудники банка заметили, что пенсионерка нервничает и путается в объяснениях, после чего ей отказали выдавать деньги и вызвали правоохранителей.

Приехавшие оперативники подробно объяснили сёстрам схему обмана. Слаженные действия сотрудников банка и полиции помогли избежать хищения.

-Сотрудники банков, государственных и правоохранительных органов никогда не запрашивают по телефону коды из смс и не требуют переводить деньги на посторонние счета, - предупредили в полиции Иркутска.