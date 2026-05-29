На острове Юность в Иркутске появится парус

Парус на палубе появится до конца июля. Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска.

В прошлом году по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» преобразилась северная часть острова Юность в Иркутске. Там появилась терраса в виде палубы корабля с металлической мачтой, бронзовые барельефы и информационные стенды, посвященные истории иркутского флота.

Инициаторы проекта - Иркутская региональная общественная организация ветеранов военно-морского флота - помогли в благоустройстве и взяли на себя обязательства по устройству мачты и паруса. Однако собранных средств на парус не хватило.

– В 2026-м мэром Русланом Николаевичем Болотовым этот вопрос был решен: привлечены инвесторы, готовые оказать спонсорскую помощь, – отметила начальник департамента городской среды администрации Иркутска Екатерина Люкшина. – К монтажу паруса приступят после Дня города. Необходимые материалы уже закуплены и доставлены в Иркутск. Планируемый срок окончания работ – конец июля.

Напомним: в рамках программы “Формирование комфортной городской среды” в прошлом году в Иркутске было обустроено пять общественных пространств в разных районах города.