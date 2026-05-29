Две пенсионерки из Усть-Илимска отдали мошенникам 8 млн рублей.

В Усть-Илимске две пожилые женщины попались на уловки телефонных мошенников и лишились крупных сумм.

64-летней пенсионерке позвонил неизвестный, представился банковским работником и сообщил о взломе её счетов. Испуганная женщина сняла все сбережения и держала их дома. Затем другой звонивший, лжесотрудник Росфинмониторинга, убедил её перевести деньги на «безопасный счёт». Жертва сделала 12 переводов через банкоматы и отделения почты, лишившись более 4 млн рублей.

Второй потерпевшей, 76-летней жительнице города позвонили по видеосвязи. Мужчина в форме представился силовиком, показал поддельный кредитный договор на 900 тысяч рублей и фальшивую доверенность на продажу её квартиры. Он заявил, что для спасения жилья и накоплений нужно срочно перевести всё на «защищённый счёт». Пенсионерка сделала 15 переводов на сумму свыше 3 млн рублей, после чего связь оборвалась.

- Заведены уголовные дела по статье мошенничество в особо крупном размере, - сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.