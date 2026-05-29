Работу по поддержке участников СВО и их семей ведут в своих округах депутаты Думы Иркутска

Ученики и педагоги школы № 23 высадили Аллею Славы. Фото: Дума Иркутска.

Депутаты Думы города Иркутска Владимир Мунханов и Татьяна Марченко в своих избирательных округах № 16 и № 22 ведут работу по поддержке участников специальной военной операции и их семей.

Гуманитарный центр «Своих не бросаем» под руководством Татьяны Марченко в третий раз принял участие в благотворительной ярмарке творческого клуба «Созвездие». Вырученные средства будут направлены на поддержку военнослужащих в зоне СВО. Такие акции организаторы проводят два раза в год.

– С клубом «Созвездие» иркутский гуманитарный центр «Своих не бросаем» сотрудничает с самого начала СВО. Волонтёры гумцентра решили поддержать своих друзей – сотрудников и волонтёров ТК «Созвездие» и приняли участие в акции добра. В течение трёх часов заработали около восьми тысяч рублей. Еще 23 тысячи прибавил к общему сбору коллектив центральной библиотечной сети. В настоящее время гуманитарный центр, по запросу с передовой, готовится к выкупу колес для большегруза, – рассказала Татьяна Марченко.

В избирательном округе № 16 депутата Владимира Мунханова появилось новое памятное место. Ученики и педагоги школы № 23 высадили Аллею Славы в знак благодарности, гордости и уважения к иркутянам – выпускникам этого образовательного учреждения, героически погибшим при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции.

– Рядки молодых деревьев перед входом в образовательное учреждение всегда будут напоминать нам о том, что эти парни отдали самое дорогое – свою жизнь – за Родину, за нас с вами. Важно, чтобы память о них жила в наших сердцах и передавалась будущим поколениям, – подытожил Владимир Мунханов.