Стало известно, кто назначен главным врачом Иркутского областного онкодиспансера

Андрей Менг назначен главным врачом Иркутского областного онкодиспансера. Новый руководитель - хирург высшей категории, имеет специализации по торакальной хирургии и онкологии. Его общий стаж - около 30 лет, и всё это время он проработал в онкодиспансере. За годы практики провёл порядка 4 тысяч операций разной сложности. В разное время был заведующим торакальным отделением и заместителем главного врача.

- Коллективу онкологического диспансера представили нового главного врача - Андрея Менга, хирурга высшей квалификационной категории, - сообщили в министерстве здравоохранения Иркутской области.

Министр здравоохранения Андрей Модестов обозначил новые задачи: укомплектовать учреждение кадрами, улучшить работу центров амбулаторной онкологической помощи и повысить качество и доступность медпомощи для жителей области.

