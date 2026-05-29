В Иркутске будут работать летние кинотеатры во дворах

В прошлом году в Иркутске прошло 56 киносеансов во дворах. Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска.

Новый сезон проекта «Летний кинотеатр во дворах» стартует в Иркутске с 1 июня. Показы под открытым небом организуют администрация города совместно с МКУ «ГОРОД», органами территориального общественного самоуправления и инициативными группами горожан.

Как рассказали в администрации Иркутска, в прошлом году насладиться фильмами и мультиками под открытым небом смогли более 4500 иркутян, прошло 56 киносеансов во дворах.

- Просмотр под открытым небом может быть организован в любом дворе при условии, что активисты из числа местных жителей соберут не менее 30 зрителей, – рассказала начальник управления реализации общественных инициатив Александра Егорова. - Сеансы проводим в вечернее время, фильмы выбирают сами горожане.

Планируется, что в этом сезоне будет организовано не менее 60 сеансов. Уже запланированы показы на 1, 5 и 9 июня по разным адресам. Уточнять их можно у специалистов управления реализации общественных инициатив по телефону: 52-04-14. Даты могут меняться из-за погоды.