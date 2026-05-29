НовостиПроисшествия29 мая 2026 12:08

В Иркутской области пресекли продажу контрафакта на 106 тысяч рублей

В посёлке Чуна предприниматель торговал подделкой известного бренда без маркировки
Ольга БУРДУКОВСКАЯ
Тайшетская транспортная прокуратура проверила магазин в посёлке Чуна. Там нашли товары с логотипом известного бренда, который нанесли незаконно. Вся продукция стоила больше 106 тысяч рублей.

На упаковке не было информации о производителе, дате выпуска и составе материала. В прокуратуре пояснили, что без таких данных товар может быть небезопасен для покупателей.

В отношении индивидуального предпринимателя заведены административные дела. По результатам рассмотрения ему назначены штрафы на общую сумму 50 тысяч рублей. Контрафактные товары изъяты из оборота.

-Из незаконного оборота изъяты товары с незаконно нанесённым товарным знаком известного бренда на сумму более 106 тысяч рублей. Маркировка на продукции отсутствовала, - сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.