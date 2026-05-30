Губернатор Иркутской области и Председатель Всекитайского собрания народных представителей обсудили вопросы укрепления сотрудничества

Иркутская область долгие годы последовательно развивает двусторонние отношения с Китайской Народной Республикой. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и Председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП) Чжао Лэцзи провели рабочую встречу 30 мая.

Участие в мероприятии приняли сенаторы РФ Сергей Брилка и Андрей Чернышев, председатель Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников, представители делегации Китайской Народной Республики и правительства Иркутской области, бизнес-сообщества региона.

Приветствуя участников совещания, губернатор особо подчеркнул, что встреча проходит после официального визита в Пекин Президента Российской Федерации Владимира Путина. В 2026-м отмечается 30-летие установления российско-китайских отношений партнерства и стратегического взаимодействия.

Губернатор отметил, что правительство региона и Законодательное Собрание уделяют особое внимание вопросам международного сотрудничества.

Иркутская область долгие годы последовательно развивает двусторонние отношения с Китайской Народной Республикой. В 2024 году исполнилось 30 лет со дня установления побратимских связей с китайской провинцией Ляонин. Есть действующие соглашения о сотрудничестве с китайской провинцией Хэйлунцзян, автономным районом Внутренняя Монголия. Города региона установили партнерские отношения с городами Пекин, Чунцин, Нинбо, Тяньцзинь и другими.

– Регион продолжает расширять географию сотрудничества с Китаем. Подготовлен и проходит установленную процедуру согласования проект соглашения о сотрудничестве с провинцией Сычуань. Плодотворные региональные связи в экономической и гуманитарной сферах – это важнейшая часть отношений между странами и народами в настоящее время, – сообщил Игорь Кобзев.

В рамках встречи стороны обсудили развитие сотрудничества в торгово-экономической, туристической, экологической, образовательной и других сферах.

Председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП) Чжао Лэцзи прибыл в Иркутск после посещения Москвы, где состоялись встреча с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и одиннадцатое заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания Российской Федерации и ВСНП КНР. Стороны обсудили укрепление межрегионального сотрудничества и межпарламентских связей.