На Иркутском авиазаводе первый серийный МС-21-310 передан на лётные испытания.

На Иркутском авиационном заводе произошло знаковое событие: из цеха окончательной сборки в лётно-испытательное подразделение переведён первый серийный самолёт МС-21-310 с отечественными двигателями ПД-14. Об этом сообщает пресс-служба Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК).

Этот шаг позволит специалистам завода начать комплексную проверку всех систем лайнера по программе испытаний серийных машин. Кроме того, будет отработана технология подготовки самолётов к передаче заказчикам. Передача борта авиакомпании состоится после успешного завершения сертификационных испытаний и получения одобрения главного изменения к сертификату типа.

Как отметил генеральный директор ИАЗ Андрей Сойнов, перевод самолёта освободил место для сборки следующей машины. В планах предприятия — планомерное увеличение темпов производства с целью выхода на уровень 36 самолётов в год.