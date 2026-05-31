Не дожил пары месяцев до собственной свадьбы: молодой оператор-сапер БПЛА погиб во время выполнения боевого задания

Оператор-сапер БПЛА из Эхирит-Булагатского района погиб в зоне СВО. Фото: администрация Эхирит-Булагатского района.

В ходе выполнения боевого задания в зоне специальной военной операции погиб гвардии прапорщик Владимир Харандаев. Молодому бойцу было всего 22 года. Об этом трагическом событии сообщил мэр Эхирит-Булагатского района Геннадий Осодоев.

Владимир Харандаев родился 4 октября 2003 года в деревне Кукунут. Он был младшим из шестерых детей в семье. После смерти родителей в 11 лет Владимир переехал к старшей сестре в поселок Бозой. Учился в местной школе, а затем поступил в Усть-Ордынский аграрный техникум, где получил специальность автомеханика.

После окончания техникума Владимир прошел срочную службу в Уссурийске и затем заключил военный контракт. С января 2023 года он находился в зоне СВО, где служил оператором-сапером отделения БПЛА войсковой части 25573. За время своей службы он неоднократно получал ранения и был представлен к наградам, включая медаль «За отвагу».

По словам его сестры Евгении, Владимир был настоящим патриотом, проявлял ответственность и принципиальность, что не осталось незамеченным его командирами. Он служил в различных подразделениях, включая танковые и штурмовые, а также был снайпером и оператором дронов.

Серьезное ранение Владимир получил в населенном пункте Гуляйполе Пологовского района Донецкой Народной Республики. 2 мая 2026 года, после нескольких дней борьбы за жизнь, он скончался в госпитале. Дома его ждали родственники и невеста, с которой они планировали пожениться в июне.