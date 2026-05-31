Ветеринары из Тулуна спасли кота после драки с уличными кошками

В ветеринарную клинику Тулунской станции по борьбе с болезнями животных поступил экстренный пациент — 4-летний кот с обширной гнойной раной на голове. Причиной травмы, как рассказали хозяева, стала стычка с другими животными.

Из-за попавшей в рану грязи у питомца развился сильный абсцесс. Ветеринарам пришлось провести срочную операцию: они вскрыли гнойник, тщательно промыли полость и наложили швы. Чтобы предотвратить дальнейшее заражение и помочь организму восстановиться, животному назначили курс лечения, включающий инфузионную терапию (капельницы), а также антибиотики и противовоспалительные препараты.

Начальник Тулунской СББЖ Юлия Зайцева напомнила владельцам об опасности таких травм:

- Гнойное воспаление в виде абсцессов — распространённое явление у кошек, особенно у тех, которые гуляют самостоятельно. Если абсцесс не лечить, может начаться флегмона, сепсис, прорыв гноя в пазухи головы и мозг, что приводит к менингиту и гибели животного.

Специалисты настоятельно рекомендуют ограничивать свободный выгул домашних любимцев или использовать во время прогулок шлейку с поводком для их же безопасности.