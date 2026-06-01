Глава Усть-Кута Евгений Кокшаров ушел с должности после пяти лет работы

Евгений Кокшаров ушел с должности. Фото: официальный сайт администрации Усть-Кута.

В конце мая 2026 года завершился срок полномочий главы Усть-Кута Евгения Кокшарова. Он руководил городом пять лет, и за это время территория заметно изменилась: строились дороги и социальные объекты, благоустраивались общественные пространства, развивалась инфраструктура.

- Я не раз был в этом городе и видел, как он меняется. Всегда был рад поддержать и помочь Евгению Владимировичу. Уверен, что эта работа стала для него бесценным опытом, который обязательно пригодится в дальнейшем, - сказал губернатор Игорь Кобзев.

По федеральному законодательству руководство городом временно переходит главе Усть-Кутского района.

