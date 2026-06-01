НовостиОбщество1 июня 2026 6:14

Стало известно, кто назначен заместителем губернатора Иркутской области

Татьяна ИВАНОВА
Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

С 1 июня 2026 года заместителем губернатора Иркутской области стал Алексей Калуга. С января этого года он работал начальником управления губернатора и правительства региона по правоохранительной и оборонной работе.

Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, Алексей Калуга родился в 1971 году в Ставропольском крае. Окончил Владикавказское высшее военное командное училище имени Кирова МВД РФ и Общевойсковую академию Вооруженных сил РФ. Служил во внутренних войсках МВД России, затем в Росгвардии.

Напомним, Алексей Емелюков, ранее возглавлявший министерство строительства Иркутской области, с 1 июня 2026 года назначен исполняющим обязанности заместителя председателя правительства Забайкальского края.

Ранее корреспондент КП-Иркутск проверила способы повышения трудоспособности великих русских классиков. Читайте, к чему мы пришли.