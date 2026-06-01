В Иркутске иностранца осудили за помощь страховым мошенникам.

В Иркутске осудили 34-летнего иностранца, который помог страховым мошенникам получить выплату. Мужчина за 10 тысяч рублей предоставил свой автомобиль для инсценировки ДТП. В августе 2022 года на улице Академической устроили подставную аварию и получили страховку более 700 тысяч рублей, сообщает Байкал24.

При этом иностранцу был запрещён въезд в Россию. Однако в апреле 2025 года он сменил анкетные данные и нелегально пересёк границу. Жил в стране до задержания. Суд приговорил его к трём годам колонии общего режима. Взят под стражу в зале суда.

- Подсудимый за вознаграждение предоставил автомобиль для инсценировки ДТП и помог получить страховку более 700 тысяч рублей. Также он незаконно пересёк границу, изменив анкетные данные, - сообщили в объединённой пресс-службе судов Иркутской области.

