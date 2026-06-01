Больше 116 тысяч семей с детьми в Иркутской области получают пособия от Соцфонда

Материнский капитал на первого ребенка в этом году составляет почти 729 тысяч рублей, на второго - 963 тысячи. Фото: Анастасия Осипова. Перейти в Фотобанк КП

С начала 2026 года Отделение Социального фонда России по Иркутской области направило на поддержку семей с детьми больше 25 миллиардов рублей. Пособия и выплаты получают 116,5 тысячи семей.

- Работающим женщинам оплачивают декретный отпуск, максимальная сумма за 140 дней достигает 955,8 тысячи рублей. После рождения ребенка семья получает единовременную выплату - 34,1 тысячи рублей для южных районов области и почти 37 тысяч для северных, - рассказывают в Отделении Соцфонда.

Пособие по уходу за ребенком до полутора лет для работающих составляет 40% от среднего заработка, для неработающих - от 12,8 до 13,9 тысячи рублей в зависимости от территории. Одна из самых востребованных мер - единое пособие, его размер варьируется от 9100 до 23,7 тысячи рублей, с начала года его назначили на 94 тысячи детей. Материнский капитал на первого ребенка в этом году составляет почти 729 тысяч рублей, на второго - 963 тысячи. Деньги можно потратить на жилье, образование и другие цели.

Ранее КП-Иркутск рассказывала о том, что прием заявлений на новую семейную выплату в Иркутске начнется с 1 июня. Читайте подробности.