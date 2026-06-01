В Забайкалье осужденный за убийства требует 13 млн за лишние годы в колонии

В 1996 году мужчину приговорили к смертной казни за убийства и разбои, совершенные в Пермской и Читинской областях.

Краснокаменский городской суд рассмотрит иск от человека, который провел за решеткой тридцать лет, а потом добился сокращения срока до пятнадцати. Как сообщает ZabNews, теперь он хочет компенсацию за каждый лишний день и за плохую медицину.

- В 1996 году его приговорили к смертной казни за убийства и разбои, совершенные в Пермской и Читинской областях. При задержании он застрелил 22-летнего милиционера. Позже расстрел заменили на пожизненное наказание. В августе 2025 года кассационный суд пересмотрел дело и сократил наказание до пятнадцати лет, а это означало, что срок истек еще в апреле 2010 года, - пишут журналисты.

Теперь осужденный требует выплатить ему десять миллионов рублей за сверхсрочное пребывание в колонии и еще три миллиона за некачественное лечение. Заседание назначили на 9 июля 2026 года.

