В Сибирском федеральном округе обсудили подготовку к отопительному сезону

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев принял участие в окружном совещании по вопросам подготовки к предстоящему отопительному периоду, которое провел полномочный представитель Президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев.

Анатолий Серышев сообщил, что во всех субъектах Федерации округа минувший отопительный сезон был начат своевременно и в целом прошёл в штатном режиме. На ТЭЦ и ГРЭС запасы угля превышали расчётные задания до 6 раз, на большинстве объектов жилищно-коммунального хозяйства также поддерживались нормативные запасы топлива.

По сравнению с прошлым отопительным периодом в СФО снизилось количество внештатных ситуаций на тепловых сетях. Это результат системной работы последних лет по наращиванию объёмов обновления теплосетевого комплекса. Во всех регионах округа налажено межведомственное взаимодействие при личной координации полномочного представителя. Вместе с тем растет количество происшествий на сетях водоснабжения и водоотведения. В числе субъектов, где в прошедший отопительный период неоднократно вводились ограничения подачи тепла и были зафиксированы серьёзны происшествия на сетях водоснабжения полпред назвал Иркутскую и Омскую области, города Кемерово, Новосибирск, Томск, Черногорск (Республика Хакасия).

Анатолий Серышев акцентировал внимание на том, что в течение лета необходимо привести коммунальные сети нормативное состояние, чтобы с наступлением осенне-зимнего периода была обеспечена бесперебойная работа инфраструктуры.

– Нельзя заниматься сетями по остаточному принципу – от этого зависят жизни людей, здесь нет никакого преувеличения. Только вместе, сообща, мы сможем обеспечить надёжное функционирование инфраструктуры, решение существующих проблем выполнение стоящих перед нами задач, – подчеркнул полномочный представитель.

Полпред призвал представителей региональных органов власти ещё раз проанализировать и скорректировать планы по модернизации инфраструктуры с учётом аварийности и износа сетей и подчеркнул важность внимательного анализа замечаний Ростехнадзора и устранения выявленных недостатков.

Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Алексей Ересько обратил внимание участников совещания на необходимость регулярного проведения тренировок по устранению аварий на сетях – такие мероприятия позволяют муниципалитетам выявлять и устранять недостатки в оперативной работе по ликвидации внештатных ситуаций.

Игорь Кобзев отметил, что для Иркутской области прохождение отопительного периода 2025–2026 годов стало серьезной проверкой устойчивости всей системы жилищно-коммунального хозяйства региона. Губернатор поблагодарил Анатолия Серышева и Минстрой России за содействие в ликвидации чрезвычайных ситуаций в Бодайбо и Ангарске. Одной из ключевых проблем глава региона назвал недостаточный уровень готовности части муниципальных образований к прохождению отопительного периода.

– Ситуация в городе Бодайбо, а также иные аварийные ситуации на территории Иркутской области в текущем отопительном периоде показали необходимость усиления контроля со стороны глав муниципальных образований за подготовкой объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному периоду, особенно на северных территориях региона, – сказал Игорь Кобзев.

Министерством жилищной политики и энергетики Иркутской области совместно с Ростехнадзором проводится системная работа по подготовке муниципальных образований к отопительному периоду, организованы обучающие семинары и совещания для муниципальных образований и ресурсоснабжающих организаций. Глава региона поставил задачу специалистам органов местного самоуправления и ресурсоснабжающих организаций пройти обучение по программам, подготовленным учебно-методическим кабинетом Ростехнадзора.

Правительством Иркутской области проводится работа с Минфином РФ по обеспечению бюджетной стабильности. Особое внимание при подготовке к предстоящему отопительному периоду уделяется работе по максимальному включению объектов коммунальной инфраструктуры в федеральный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры» национального проекта «Инфраструктура для жизни».