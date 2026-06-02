Реконструкция иркутского цирка завершится в 2028 году.

Генеральный директор Росгосцирка Сергей Беляков в разговоре с ТАСС назвал сроки окончания работ в иркутском цирке. Обновленное здание откроется в 2028 году.

Напомним, после реконструкции площадь цирка вырастет до восьми тысяч квадратных метров. Появятся две новые одноэтажные пристройки - слоновник и конюшня, а существующие помещения для животных перепланируют и отремонтируют.

Вместимость зрительного зала вырастет до 1400 мест. В здании обустроят два буфета на 48 мест, гардероб, комнату отдыха для зрителей ВИП-лож, новые помещения для артистов и персонала. Полностью заменят крышу, инженерные коммуникации, систему вентиляции, усилят стены и перекрытия. Прилегающую территорию благоустроят.

Иркутский цирк, построенный в 1964 году, был самым крупным каменным цирком в Сибири и на Дальнем Востоке. После обновления он должен стать точкой притяжения для жителей и гостей города.

