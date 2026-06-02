Детские сады в Бодайбо возобновили работу после аварии на водозаборе

Пробы воды прошли проверку и соответствуют всем санитарным нормам. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив).

В Бодайбо с 1 июня 2026 года вновь открылись детские сады. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе администрации, пробы воды в образовательных учреждениях прошли проверку и соответствуют всем санитарным нормам.

Напомним, садики не работали с середины мая. Тогда в городе произошла авария на водозаборной станции «Роса». Из-за бурного ледохода льдом вытолкнуло конструкцию на берег, и водоснабжение остановилось. Школы перевели на дистант, детские сады закрыли. Питьевую воду в город доставляли самолетами.

