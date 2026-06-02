Особый противопожарный режим в Прибайкальском нацпарке продлили до 15 июня. Фото: Татьяна ИВАНОВА.

В Прибайкальском национальном парке еще на две недели продлили особый противопожарный режим. Он будет действовать до 15 июня 2026 года. Решение приняли из-за теплой погоды, сухой травы и прогнозов о повышении пожарной опасности до чрезвычайного уровня.

- Для туристов сохраняются строгие ограничения. Разводить костры и использовать любой открытый огонь на всей территории парка запрещено, включая мангалы. При наступлении четвертого и пятого класса опасности разрешения на посещение турмаршрутов выдавать не будут, - предупредили в «Заповедном Прибайкалье».

Водителям на отдельных треках, например на севере Ольхона, советуют иметь с собой запас воды. Инспекторы напоминают, что осторожность каждого спасет уникальную природу и сделает отдых безопасным.

Ранее КП-Иркутск писала о том, что 18-летний парень заметил на дороге незнакомца и предложил ему помощь. Этот поступок стоил ему жизни... Читайте подробности.