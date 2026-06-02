Первая в России роботизированная буровая начала работу в Восточной Сибири

Фото: Стоян Васев

«Газпром нефть» ввела в эксплуатацию первый в России роботизированный комплекс для строительства скважин. Он начал работу на Чонской группе месторождений в Восточной Сибири.

Современное оборудование автоматизирует сложные операции, на треть ускоряет работы при строительстве скважин и обеспечивает высокий уровень производственной безопасности. Ранее подобная техника применялась компанией только при добыче на морском шельфе.

«Сегодня с помощью цифровых двойников и передовых информационных технологий «Газпром нефть» добывает свыше 60% углеводородов, - сказал Владимир Крупеников, генеральный директор «Газпромнефть-Заполярья». - Роботизация строительства скважин – это часть масштабной программы по цифровизации производственных процессов. Она поможет повысить точность и скорость сложнейших операций, от которых зависит эффективность разработки залежей. Кроме того, автоматизация бурения позволит отказаться от тяжелого ручного труда и обеспечит максимальный уровень производственной безопасности, что является для компании абсолютным приоритетом».

Фото: Стоян Васев

Роботизированный комплекс в составе буровой установки проводит сборку, разборку, спуск и подъем бурильных и обсадных колонн без участия человека. Мобильность и универсальность позволяют интегрировать оборудование в любую буровую установку.

В 2026 году роботизированными установками планируется оснастить еще шесть буровых на месторождениях «Газпром нефти» в Западной и Восточной Сибири.

Напомним, в состав Чонской группы месторождений входят Игнялинский, Тымпучиканский и Вакунайский лицензионные участки. Применение передовых решений позволило компании сделать разработку запасов чонской нефти рентабельной и в мае текущего года запустить нефтяную инфраструктуру в эксплуатацию. После выхода комплекса на полную мощность в трубопроводную систему «Восточная Сибирь – Тихий океан» будет ежегодно поставляться до 2 млн тонн нефти.