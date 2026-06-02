В Иркутской области подвели итоги праймериз “Единой России”

Лидеры предварительного голосования "Единой России" коротко рассказали о своих программах. Фото: Пресс-служба регионального отделения "Единой России".

В штабе общественной поддержки партии “Единая Россия” 2 июня состоялось официальное подведение итогов предварительного голосования за кандидатов, которые будут участвовать в выборах в Государственную думу РФ в сентябре.

Напомним: наш регион в Госдуме представляют 4 депутата, которых выбирают избиратели по 4 одномандатным округам: Иркутскому, Ангарскому, Братскому и Шелеховскому. В них входят все муниципалитеты Приангарья. Кроме того, часть депутатов проходит по партийным спискам и здесь все будет зависеть от общепартийного результата, который получит «Единая Россия» по всей стране. Именно поэтому в избирательном бюллетене мы будем ставить две галочки: за конкретную фамилию и за политическое объединение.

Прежде чем объявлять о своих кандидатурах, партия “Единая Россия” проводит предварительное голосование. Его цель - выбрать их рядов своих членов и сторонников самых достойных людей. Отметим, что участвовать в нем могли все желающие, достаточно было зайти на соответствующую платформу через “Госуслуги”. Отмечается, что с каждым годом число желающих поучаствовать в этой процедуре растет: в этом году о своем выборе заявили 98719 человек. Тогда как в 2021 году эта цифра составляла чуть менее 30 тысяч человек.

Как сообщил руководитель Иркутского регионального исполкома «Единой России» Дмитрий Брянский, на предварительном голосовании была реальная конкуренция. За то, чтобы попасть в партийный список боролся 31 кандидат, а в одномандатных округах число кандидатов составляло от 6 до 12 человек.

Итак, вот итоги голосования.

Лидеры партийного списка:

- Герой России, участник СВО Сергей Степанов,

- Председатель Законодательного Собрания Александр Ведерников

- Мэр Черемхово, председатель Ассоциации муниципальных образований Иркутской области Вадим Семенов

- Действующий депутат Государственной Думы Мария Василькова

- Директор по связям с государственными органами и специальным проектам РУСАЛа в Иркутской области, депутат Законодательного Собрания Евгений Зенкин.

Это вовсе не значит, что все эти люди гарантированно уйдут со своих нынешних должностей в Госдуму. Как признался Вадим Семенов, своей миссией он видит продолжение работы в родном Черемхово.

Лидеры по округам:

- Иркутский одномандатный округ №95 - действующий депутат Госдумы Александр Якубовский

- Ангарский округ №96 – председатель НКО «Экология Байкала» Вадим Логунов

- Шелеховский округ №97 – депутат Госдумы Сергей Тен,

- Братский округ №98 – депутат Думы города Братска Андрей Антоненков.

Вот эти фамилии мы, вероятнее всего, и увидим в избирательных бюллетенях.

Победители предварительного голосования горячо поблагодарили за оказанное им доверие и коротко рассказали о том, какими видят свои будущие задачи. Это прежде всего поддержка участников СВО и членов их семей, развитие экономики региона, в том числе за счет поддержки промышленных предприятий и привлечение новых инвестиций, выравнивание бюджетных процессов в пользу муниципалитетов, помощь многодетным семьям, поддержание уникальных национальных традиций наших территорий, а также исполнение мероприятий Народной программы, которая составляется на основе наказов избирателей.