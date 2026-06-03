Жители Иркутска смогут бесплатно провериться на ВИЧ с 3 по 7 июня. Фото: Иркутский областной центр СПИД.

В Иркутске пройдет очередная акция бесплатного и анонимного тестирования на ВИЧ. Результат сообщат устно уже через пятнадцать минут. Тест-мобиль будет работать в разных точках города. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе администрации.

- 3 июня 2026 года с десяти до трех дня его поставят на парковке у Центрального рынка. 5 июня с одиннадцати до шести вечера тестирование пройдет у ТЦ «Смайл Молл». 6 июня с одиннадцати до семи вечера мобильный пункт встанет на Верхней набережной у памятника Гагарину. 7 июня с трех до половины восьмого вечера провериться можно будет в 130-м квартале, у круга желаний, - добавили в мэрии.

Специалисты проведут консультацию до и после теста, расскажут о профилактике, лечении и жизни с диагнозом. Экспресс-тест дает предварительный результат, для подтверждения нужны лабораторные исследования.

Все вопросы можно задать по горячей линии 8-800-350-22-99.