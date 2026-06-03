Отец пятерых детей Борис Хамнуев из Нукутского округа погиб в зоне СВО

Отец пятерых детей Борис Хамнуев погиб в зоне СВО. Фото: администрация Нукутского округа.

В Нукутском округе 27 мая 2026 простились с героем спецоперации Борисом Хамнуевым. Как сообщили КП-Иркутск в местной администрации, жизнь военнослужащего оборвалась во время выполнения боевого задания еще два года назад.

- Борис родился в селе Хадахан, со школьных времен увлекался футболом. Был призером районных и окружных соревнований. В 2004 году поступил в Техникум физической культуры, затем отправился на срочную службу в армию. У него была большая и дружная семья – вместе с женой воспитывал пятерых детей, - вспоминают в администрации.

«За ленточку» защитник Отечества отправился в январе 2024. Был назначен командиром взвода штурмовой роты, отличался храбростью и справедливостью. За непродолжительное время службы успел получить три медали, в их числе «За Отвагу» и «За храбрость» второй степени. В марте 2026 его посмертно наградили Орденом Мужества.

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