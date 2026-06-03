В центре Ангарска выставили на продажу торговый центр за 250 млн рублей

За здание придется выложить 250 млн рублей. Фото: Ольга ЮШКОВА.

В центре Ангарска продается трехэтажный торговый центр. Владелец просит за него 250 миллионов рублей. В объявлении указано, что здание площадью почти 2900 квадратных метров с офисной отделкой и высокими потолками обслуживает один из крупнейших районов города не один десяток лет.

- Сейчас там работают больше двадцати арендаторов, которые приносят стабильный ежемесячный доход. Земельный участок площадью больше двух тысяч квадратных метров и само здание находятся в собственности, - пишет продавец.

На территории также есть гаражные боксы, которые тоже сдаются в аренду. Рядом бесплатная парковка на двадцать мест.

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