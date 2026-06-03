Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
+16°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 июня 2026 3:46

В центре Ангарска выставили на продажу торговый центр за 250 млн рублей

Площадь здания составляет почти 2900 квадратных метров
Татьяна ИВАНОВА
За здание придется выложить 250 млн рублей.

За здание придется выложить 250 млн рублей.

Фото: Ольга ЮШКОВА.

В центре Ангарска продается трехэтажный торговый центр. Владелец просит за него 250 миллионов рублей. В объявлении указано, что здание площадью почти 2900 квадратных метров с офисной отделкой и высокими потолками обслуживает один из крупнейших районов города не один десяток лет.

- Сейчас там работают больше двадцати арендаторов, которые приносят стабильный ежемесячный доход. Земельный участок площадью больше двух тысяч квадратных метров и само здание находятся в собственности, - пишет продавец.

На территории также есть гаражные боксы, которые тоже сдаются в аренду. Рядом бесплатная парковка на двадцать мест.

Ранее КП-Иркутск писала о том, что спасенная на Байкале нерпа Сергеевна стала звездой соцсетей. Читайте подробности.