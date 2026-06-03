Житель Саянска получил срок за растрату соцконтракта в 350 тысяч рублей

22-летний парень якобы хотел открыть дело по ремонту и отделке помещений. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Саянский городской суд вынес приговор 22-летнему парню, который обманул государство с социальным контрактом. Как сообщили КП-Иркутск в МВД и прокуратуре региона, в апреле 2025 года он оформил помощь в 350 тысяч рублей якобы на открытие дела по ремонту и отделке помещений.

- Деньги ему перечислили, но ни бизнеса, ни инструментов он не купил, все потратил на личные нужды, а чтобы скрыть это, предоставил липовые чеки. Позже и вовсе перестал выходить на связь, и в ноябре контракт расторгли, - рассказывают в пресс-службе ведомств.

Мужчина полностью признал вину. Суд дал ему два года условно с испытательным сроком один год и обязал вернуть всю сумму в бюджет Иркутской области. Полиция напоминает, что социальные выплаты требуют строгого соблюдения условий, иначе вместо бизнеса можно получить судимость.

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