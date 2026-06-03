В Усольском районе три подростка попали в больницу после опрокидывания иномарки. Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области.

2 июня в поселке Мишелевка Усольского района 17-летняя школьница села за руль «Suzuki Wagon R», не имея водительских прав. Не справившись с управлением, девушка съехала с дороги и машина перевернулась. В салоне находились двое ее одноклассников. Все получили травмы и были госпитализированы.

Автомобиль принадлежит матери предполагаемой виновницы ДТП. Женщине грозит наказание за то, что передала руль лицу, заведомо не имеющему прав. С семьями подростков работают инспекторы ПДН.

- Родители должны контролировать своих детей, ни в коем случае не позволять им садиться за руль и помнить об ответственности за неисполнение родительских обязанностей, - сообщили в Госавтоинспекции Иркутской области.

Региональная прокуратура поставила ситуацию на особый контроль.

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