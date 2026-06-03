Пять лесных пожаров потушили в Иркутской области за сутки. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

За сутки 2 июля 2026 года в лесах Приангарья справились с пятью пожарами. Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, три новых очага обнаружили и потушили в тот же день в Нижнеудинском и Тайшетском районах, их общая площадь составила 14,5 гектара. Еще два пожара перешли с прошлых дней в Нижнеудинском районе, они прошли 45 гектаров, с ними тоже справились.

На утро 3 июня оставался один пожар в Усть-Илимском районе, его площадь 55,5 гектара, но позже и его потушили. В тушении участвовали 126 человек и 32 единицы техники. С воздуха за обстановкой следили четыре самолета, общий налет составил 18 с половиной часов. Лес продолжают патрулировать 113 групп общей численностью 236 человек. Обстановка под контролем.

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