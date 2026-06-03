В Иркутске смягчили приговор по делу о хищении 22 млн рублей у онкодиспансера. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Иркутский областной суд пересмотрел приговор по делу о мошенничестве при закупках медтехники для областного онкодиспансера. Как ранее сообщала КП-Иркутск, четверо участников схемы с 2019 по 2020 год поставляли оборудование по завышенным ценам и украли из бюджета больше 22 миллионов рублей.

В декабре 2025 года суд первой инстанции назначил всем реальные сроки от трех с половиной до четырех лет и штрафы от 500 до 700 тысяч рублей. Двоим наказание отсрочили до достижения их детьми 14 лет.

- Двое осужденных обжаловали приговор. Судебная коллегия частично согласилась с защитой и убрала квалифицирующий признак «использование служебного положения» у бывшего внештатного специалиста Минздрава. Ему снизили срок до трех лет трех месяцев. В остальной части приговор оставили без изменений, он вступил в законную силу, - пояснили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Кстати, ранее суд обязал всех четверых вернуть деньги. 22 млн рублей пойдут в пользу областного онкодиспансера.

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