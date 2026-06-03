В Забайкалье двух иностранцев осудили за контрабанду золота на 9 млн рублей

Преступники спрятали больше килограмма драгоценного металла в слитках свинца. Фото: Забайкальский районный суд, материалы дела.

Забайкальский районный суд вынес приговор двум иностранцам за попытку вывезти золото в Китай. Как сообщает «МК в Чите», мужчины придумали хитрый план. Один передал другому семь слитков свинца, внутри которых спрятали больше килограмма драгоценного металла. Общая стоимость такой посылки превысила девять миллионов рублей.

- Получатель груза спрятал слитки в кабине машины и поехал на пункт пропуска. Провоз свинца в России не запрещен, и контрабандисты надеялись, что пограничники не обратят внимания на обычные серые бруски. Расчет не оправдался, пограничники нашли тайник и изъяли золото, - пишут журналисты.

Суд назначил одному шесть лет, второму пять лет девять месяцев колонии общего режима, каждому еще и штраф по 500 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в силу, а значит, есть время на его обжалование.

Ранее КП-Иркутск рассказывала о том, что поиски пропавшего в Таиланде туриста из Ангарска закончились так, как никто не ожидал. Читайте подробности.