Женщина поверила незнакомцу из сети и лишилась 945 тысяч рублей. Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

В Пензе 39-летняя женщина стала жертвой мошенников. Как сообщает сетевое издание «Столица 58» со ссылкой на МВД региона, с ней в мессенджере связался незнакомец, который представился брокером и предложил заработать на перепродаже криптовалюты.

- Для начала он убедил ее зарегистрироваться в специальном приложении и пополнить криптокошелек. Женщина поверила и перевела 945 тысяч рублей на указанные счета. Сразу после этого собеседник перестал выходить на связь, - пишут журналисты.

Поняв, что ее обманули, жертва обратилась в полицию. Заведено уголовное дело о мошенничестве. Полиция напоминает, что настоящие брокеры не ищут клиентов в мессенджерах.

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