В Иркутске няню осудили за кражу денег и золота у семьи

Няня вынесла больше 30 золотых украшений и деньги, общая сумма ущерба превысила 1,1 миллиона рублей. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Октябрьский районный суд Иркутска отправил за решетку 29-летнюю жительницу Шелехова, которая устроилась няней и обворовала семью. Как сообщили КП-Иркутск в МВД и прокуратуре региона, с августа 2024 года по июнь 2025 года она присматривала за двумя детьми, а заодно заглядывала в хозяйскую шкатулку. Вынесла больше 30 золотых украшений и деньги, общая сумма ущерба превысила 1,1 миллиона рублей! Хозяйка заметила пропажу и позвонила в полицию.

- Няню быстро задержали, и тут выяснилось, что эта судимость у нее уже не первая. Пострадавшей ее порекомендовала подруга, у которой няня тоже работала и тоже украла драгоценности и деньги, почти на полмиллиона, - рассказывают в пресс-службе ведомств.

За это в январе 2026 года женщину уже осудили. А еще раньше, в 2023 году, был приговор за такое же преступление в Иркутске. В суде она признала вину лишь частично, но это не помогло. Суд дал три с половиной года колонии общего режима и обязал вернуть потерпевшей всю сумму.

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