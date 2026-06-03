Причиной закрытия аэропорта стало неудовлетворительное состояние взлетно-посадочной полосы. Фото: администрация Киренска.

Аэропорт Киренска приостановил прием самолетов на неопределенный срок. Причина - неудовлетворительное состояние взлетно-посадочной полосы, которую не ремонтировали капитально больше двадцати лет. Как сообщили КП-Иркутск в областном правительстве, оператор аэродрома должен был следить за покрытием, но к назначенному сроку, 2 июня, нарушения так и не устранил.

Сейчас власти прорабатывают варианты, как обеспечить транспортную доступность города. Автодорогой Киренск связан с Казачинским, поэтому планируют увеличить количество ежедневных автобусных рейсов.

- Жители смогут добираться до ближайшей железнодорожной станции Киренга в Магистральном или до аэропорта Казачинское, откуда самолеты регулярно летают в Иркутск. Также можно доехать на автобусе до Усть-Кута, Братска и Иркутска. Прорабатывается вопрос вертолетных перевозок из Киренска в Ербогачен с дальнейшим перелетом в Иркутск. Санитарная авиация и вертолеты по субсидированным маршрутам продолжают работать, - добавили в пресс-службе правительства.

Аэропорт включен в федеральный проект «Эффективная транспортная система», капитальные работы запланированы на 2028-2030 годы, но сроки могут ускорить. Пока же ищут инвесторов на текущий ремонт полосы и обсуждают с оператором аэродрома, как быстрее запустить полосу.

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