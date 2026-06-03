Больше 60% вакансий в Иркутской области приходятся на рабочие специальности

Сейчас на портале открыто больше 26 тысяч вакансий для жителей региона. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Работодатели Приангарья активно ищут квалифицированных рабочих. Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, с начала 2026 года в Кадровый центр «Работа России» подали заявки, и 64,3% из них приходятся именно на рабочие профессии.

Сейчас на портале открыто больше 26 тысяч вакансий для жителей региона. Чаще всего требуются подсобные рабочие, водители, слесари, монтажники, машинисты, электрогазосварщики, бетонщики, арматурщики и повара. Больше всего людей ждут в строительстве, обрабатывающем производстве, транспорте, добывающей промышленности и электроэнергетике, на эти отрасли приходится почти 32% всех предложений.

Средняя зарплата для рабочих специальностей в регионе составляет 95 тысяч рублей, а высококвалифицированные специалисты вроде сварщиков и машинистов зарабатывают значительно больше.

Ранее КП-Иркутск рассказывала о том, что следователи завершили расследование уголовного дела против 45-летней владелицы картинг-клуба. Женщину обвиняют в оказании небезопасных услуг, из-за которых пострадал ребенок. Подробности.