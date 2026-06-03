Полицейские проверили стройки Иркутска и нашли больше двух десятков нарушителей. Фото: ГУ МВД по Иркутской области.

В Иркутске прошел масштабный рейд по строительным площадкам. Полицейские вместе с коллегами из УФСБ и бойцами ОМОН Росгвардии проверили больше двухсот иностранных специалистов. Итог: 26 административных протоколов. Об этом КП-Иркутск сообщили в МВД региона.

- Чаще всего нарушали порядок выбора места пребывания, за это к ответственности привлекли 21 человека. Двое попались на ложных сведениях при миграционном учете, еще двое работали с нарушениями трудового законодательства, - рассказывают в пресс-службе ведомства.

Одного нарушителя ждет принудительное выдворение за пределы страны, он задержался в России дольше положенного срока. Полиция напоминает, что такие рейды проводят в регионе постоянно.

Ранее КП-Иркутск рассказывала о том, что поиски пропавшего в Таиланде туриста из Ангарска закончились так, как никто не ожидал. Читайте подробности.