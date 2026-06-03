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НовостиОбщество3 июня 2026 10:16

Офтальмолог объяснила, как диабет и гипертония могут испортить зрение

Офтальмолог Курачинова: Высокий холестерин и давление сажают зрение
Татьяна ИВАНОВА
Офтальмолог Курачинова: Высокий холестерин и давление сажают зрение.

Офтальмолог Курачинова: Высокий холестерин и давление сажают зрение.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Офтальмолог Зарина Курачинова рассказала NEWS.ru, что проблемы с сосудами и обменом веществ напрямую отражаются на качестве зрения. Повышенное давление, скачки холестерина и другие системные нарушения иногда в первую очередь замечает именно офтальмолог во время осмотра глазного дна.

- При сахарном диабете особенно важно регулярно проверять глазное дно, даже если зрение не изменилось, - предупредила Курачинова.

Диабетические изменения в сетчатке могут долго протекать без симптомов, человек видит нормально и не подозревает об угрозе. Поэтому следить за холестерином и давлением нужно не только ради сердца, но и ради ясного взгляда. Регулярная проверка у офтальмолога помогает поймать проблему на ранней стадии, когда еще можно все исправить.

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