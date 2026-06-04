Найденный в 1960-х годах метеорит продают за 338 тысяч рублей

Подлинность метеорита официально не подтверждена. Фото: Ольга ЮШКОВА.

На одном из сайтов бесплатных объявлений в Феодосии появилось сообщение о продаже метеорита. Продавец оценил камень в 338 тысяч рублей. В описании указано, что объект нашли на территории Крымского полуострова ещё в 1960-х годах. Вес метеорита — 3 килограмма 200 граммов.

Как сообщает АиФ-Крым, никаких дополнительных сведений о происхождении камня, его составе и наличии экспертизы в объявлении не приводится. Подлинность метеорита официально не подтверждена.

Кстати, в 2024 году житель Евпатории уже выставлял на продажу осколок камчатского метеорита за 10 млн рублей. По его словам, фрагмент был найден в 120 километрах от побережья Камчатки и прошёл исследования методом рентгенофлуоресцентной спектрометрии.

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