Иностранца осудят за контрабанду 11 тысяч патронов через границу в Бурятии. Фото: Восточно-Сибирское ЛУ МВД России на транспорте.

Транспортная полиция направила в суд уголовное дело о контрабанде боеприпасов. Как сообщает «Ариг Ус» со ссылкой на пресс-службу ведомства, обвиняемый - иностранец, которого задержали в начале мая 2026 года на автомобильном пункте пропуска «Монды».

- При прохождении таможенного контроля в его машине нашли больше 11 тысяч патронов калибра 5,6 миллиметра. О таком грузе он не сообщил, хотя патроны подлежат обязательному декларированию, - пишут журналисты.

Как выяснили следователи, мужчина приобрел боеприпасы в Иркутске у неизвестного и с октября 2025 года по апрель 2026 года хранил их прямо в личном автомобиле. Разрешения на оружие у него не было. Против него завели два уголовных дела: за контрабанду и за незаконное хранение и перевозку боеприпасов.

Оба дела объединили и с утвержденным обвинительным заключением направили в Тункинский районный суд Республики Бурятия. Теперь иностранцу грозит реальный срок за попытку вывезти целый арсенал.

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