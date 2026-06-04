В Иркутске женщину осудили за незаконно потраченный маткапитал. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Ленинский районный суд Иркутска вынес приговор 27-летней местной жительнице. Она признана виновной в мошенничестве при получении социальных выплат. Как сообщили КП-Иркутск в региональной прокуратуре, с мая по июль 2024 года женщина, имея право на материнский капитал после рождения второго ребенка, обратилась за его обналичиванием, заявив о необходимости строительства жилья. Фактически строить она не собиралась.

Полученные 630 тысяч рублей женщина потратила на погашение кредитов и другие личные нужды. Бюджету причинён ущерб в крупном размере. Свою вину женщина признала полностью и раскаялась.

Суд приговорил её к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком один год. Также с осуждённой взыскали всю сумму ущерба - 630 тысяч рублей.

- Расследование уголовного дела осуществлялось полицией. В суде государственный обвинитель доказал, что подсудимая не имела планов заниматься строительством жилья, - сообщили в прокуратуре Иркутской области.

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