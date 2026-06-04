Рассказываем, кому в Иркутской области готовы платить больше 200 тысяч рублей

Водителям-экспедиторам готовы платить больше 158 тысяч. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В начале лета 2026 года аналитики hh.ru выяснили, кого чаще всего ищут работодатели в Приангарье. В топе - водители-экспедиторы, на них приходится 8% всех вакансий. По 6% делят продавцы-консультанты, машинисты, менеджеры по продажам и разнорабочие. Всего в регионе открыты предложения по 74 профессиям.

- Зарплаты по большинству позиций превышают средние по Сибири. Машинистам готовы платить почти 202 тысячи рублей, водителям-экспедиторам - больше 158 тысяч, разнорабочим - около 120 тысяч, продавцам - почти 55 тысяч, - рассказывают аналитики.

Чуть ниже окружного уровня только менеджеры по продажам, им предлагают в среднем около 87 тысяч рублей.

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