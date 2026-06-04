Житель Черемхово лишился 90 тысяч при поиске работы Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

В полицию Черемхово обратился 45-летний местный житель. Он рассказал, что нашёл в интернете объявление о вакансии разнорабочего в крупной компании, перешёл по ссылке в мессенджер и начал переписку с «представителем». Для оформления на работу аферисты попросили паспортные данные, СНИЛС, ИНН и номер банковской карты, а затем прислали ссылку на «приложение компании», которое само установилось на телефон. Об этом КП-Иркутск сообщили в МВД региона.

Под предлогом регистрации мужчину попросили назвать четырёхзначный код из смс. После этого его заверили, что проверка пройдена, он подходит на должность, и попросили ждать звонка. Ночью с его карты начали списываться деньги — в общей сложности 90 тысяч рублей. Одновременно на имя потерпевшего открыли личные кабинеты в трёх банках и через них вывели средства.

- Утром переписка с «работодателем» исчезла, телефоны стали недоступны. Открыто уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество), - добавили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

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