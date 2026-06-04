Родители в Иркутской области начали получать ежегодную семейную выплату

Выплата положена работающим родителям, у которых двое и больше детей до 18 лет, а если ребенок учится очно - до 23 лет. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Отделение Социального фонда России по Иркутской области перечислило первые 2,7 миллиона рублей работающим родителям. Максимальная сумма выплаты составила 93 тысячи рублей. Прием заявлений стартовал 1 июня, и за несколько дней их подали уже больше 18 тысяч.

- Выплата положена работающим родителям, у которых двое и больше детей до 18 лет, а если ребенок учится очно - до 23 лет. Среднедушевой доход семьи за предыдущий год не должен превышать полутора прожиточных минимумов на человека в регионе, - напомнили в пресс-службе Соцфонда.

Размер выплаты считают индивидуально: берут сумму НДФЛ, которую родители уплатили за 2025 год, и вычитают из нее налог, рассчитанный по ставке 6%. Разница возвращается семье. Подать заявление можно через портал госуслуг, в клиентских службах Соцфонда или в МФЦ. Решение принимают за десять рабочих дней, деньги перечисляют еще в течение пяти.

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