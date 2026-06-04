Букет цветов обошелся в 5 млн рублей: 19-летняя сибирячка потеряла целое состояние, поверив псевдосиловикам

19-летняя сибирячка получила сообщение о доставке цветов и назвала код из СМС, тут ее жизнь превратилась в кошмар. Фото: Ольга ЮШКОВА.

19-летняя сибирячка получила сообщение о доставке цветов и назвала код из СМС. Тут ее жизнь превратилась в настоящий кошмар… Как сообщили КП-Иркутск в МВД региона, девушке сразу позвонили лжесотрудники МФЦ и заявили, что от ее имени оформили доверенность на иностранца для финансирования запрещенной организации.

- После этого на нее вышли псевдосиловики и убедили перевести первый миллион рублей. Для связи со «спецслужбами» велели установить специальное приложение. Затем сказали, что для сохранения остальных накоплений нужно срочно перевести деньги на «безопасный счет», - рассказывают в пресс-службе ведомства.

Сотрудница спортклуба несколько раз ходила к банкомату и отправляла накопления на указанные реквизиты. Но главное было впереди: аферисты уговорили ее поехать в Красноярск (почти 900 км!), якобы чтобы помочь поймать мошенников.

Жертва сняла почти четыре миллиона рублей, подаренных бабушкой от продажи дома, и отдала их курьеру. После этого по указанию звонивших вернулась в Братск и только по дороге домой осознала, что стала жертвой обмана. Заведено уголовное дело. Полиция напоминает, что никаких «безопасных счетов» не существует, а прежде чем выполнять указания незнакомцев, нужно посоветоваться с близкими.

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