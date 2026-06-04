Прогноз: 7 трлн рублей процентов заработают российские вкладчики в этом году

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В 2026 году россияне могут получить 7 трлн рублей в виде процентов по вкладам и накопительным счетам. Такой прогноз озвучил на ПМЭФ 2026 член правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер. По его словам, в первом полугодии текущего года вкладчики заработают на процентах порядка 3,7 трлн рублей, что практически соответствует показателям аналогичного периода прошлого года.

Сберегательная активность жителей страны остаётся стабильно высокой: вклады и накопительные счета по прежнему в фокусе внимания клиентов российских банков.

Из общей суммы прогнозируемого годового дохода в 7 трлн рублей на выплаты от ВТБ и Почта банка придётся 1,3 трлн рублей. При этом в банке насчитывается свыше 11 млн активных вкладчиков — то есть, сбережениями активно управляет каждый третий клиент. Средний размер вклада превышает 550 тыс. рублей, а среднего остатка на накопительном счёте — более 137 тыс. рублей. Примечательно, что около 15 % вкладчиков предпочитают распределять свои средства: они одновременно размещают деньги и на депозите, и на накопительном счёте, тем самым диверсифицируя свои сбережения. По прогнозам банка, к концу года сберегательный портфель может увеличиться примерно на 12%, а доля вкладчиков продолжит расти.

Подтверждением значимости сбережений для россиян стали результаты опроса, который провел ВТБ в апреле–мае 2026 года. В исследовании приняли участие 1 500 жителей крупных городов в возрасте от 18 до 65 лет. Данные показали, что наличие финансовой подушки безопасности обеспечивает эмоциональную стабильность 73% опрошенных, а отсутствие финансовых обязательств, включая долги, положительно сказывается на самочувствии 64 % участников опроса.